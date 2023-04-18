战争传说怎么重置技能点 怎么洗点

2023-04-19 09:11:39 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中玩家控制的角色在战斗中获胜能够获得经验值，累计一定的经验值就能升级，大家可以为加点提升属性，那么战争传说洗点怎么洗，一起来看看吧。

战争传说洗点方法

洗点方法：

力量与永耀升级就行了，4级卖技能书，5级洗点。

战争传说讲述的是一个自伟大的伊多兰帝国因为举世罕见的大瘟疫灭亡以来已经过去一百年之久，世界处于动荡和不安定状态，雇佣兵、强盗以及小偷等横行，荣誉早已随帝国烟消云散。

你将领导一群为了活下去不择手段的人，战斗、盗窃等无恶不作为的只是能够活下去。

游戏内战斗前角色可以在方格之间切换，近战攻击目标后，两人会进入接战状态，脱战会受到伤害，近战从背后攻击接战敌人会有加成伤害。大地图上的元素之间也会有互动，你能看到民兵、军队、商队、强盗、野生动物、其他佣兵之间互掐，并可以插足其中尝试分一杯羹，而如果你犯了事上了通缉令，也会有卫兵部队一路追杀你直到天涯海角。