生化危机4重制版佣兵模式能选谁 佣兵模式有没有威斯克

生化危机4重制版佣兵模式是游戏中的玩法之一，玩家需要选择角色在规定的时间中尽量获得高评价，那么生化危机4重制版佣兵模式能选哪些角色，一起来看看吧。
生化危机4重制版佣兵模式目前没有威斯克，可能后续推出的dlc会上线。
to1死神汉克：
60发mp5两发跪地出普通体术，打头出脖子右拧，小怪阶段完全可以只打腿+体术，boss阶段看boss种类决定是脖子右拧还是魔人化无限子弹直接扫死。不过脖子右拧收手变慢了，打多个电锯的时候建议闪光控场或者直接魔人化扫死算了，唯一麻烦的可能就是城堡的瞎子了。
top2里昂
重制版比起原版多了连狙，再加上现在所有体术必杀小兵，里昂的激光手枪+扫腿体术清场能力很强，魔人化更是重量级，攻击力和全速度提高，手枪直接当马格南用，完全适用于任何场合。
top3克劳萨
克劳萨虽然多了tmp，但是大概要打头三发才能出体术。无限小刀虽然很爽，但是打人效率感人。弓箭比起原作增加了爆炸功能，伤害不错但是瞄准时不能移动，装填也慢，约等于rpg青春版。原作独占的魔人化这代臃肿了很多，多了三连斩，前二连可以秒小怪第三下大概可以秒boss，瞄准蓄力加左键才是原作的突刺，但是动作慢了很多，需要抓提前量。
top4路易斯
体术后摇四人里最大，血量四人里最低，武器组红9+栓狙两把屑武器，魔人化还只是原地装炸弹，一次还只能装一个，你还要等上一颗炸弹爆了才能装下一个，唯一好的是炸弹没友伤，装好之后直接原地点爆就行，迫真自爆哥。路易斯这角色想要能用好歹得加速一下体术，或者魔人化的时候可以装三个炸弹当炸弹人用才行。
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