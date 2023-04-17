生化危机4重制版怎么镶嵌宝石 收益最高的宝石是什么

2023-04-18 09:16:27 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版游戏中玩家能在各个关卡中获得不同颜色形状的宝石，大家吧宝石镶嵌在装饰品中能够提升价值，那么生化危机4重制版宝石镶嵌系统怎么玩，一起来看看吧。

生化危机4重制版宝石镶嵌方法

本作的宝石共6种，可按孔型分为圆形和方形。它们分别是：

红宝石 价值3000ptas

蓝宝石 价值4000ptas

黄钻石 价值7000ptas

祖母绿 价值5000ptas

亚历山大石 价值6000ptas

红色线柱石 价值9000ptas

其中有两种宝石颜色相同但型状不同，就是红宝石和红色线柱石，而且这两个的价值分别是第一和倒数第一。由于宝物上的孔型不同，这两种宝石是组成异孔型 多同色加成的唯一解。然后我们再来看这个宝石加成数值，除了五孔异色，其余孔数均是同色宝石加成最高。

其中王冠是比较特殊的，10w并不是它的最大价值。因为黄钻石的基本价值高达7000，所以会出现总价值达到108000ptas的情况。但要注意王冠价值最大并不代表你赚的越多，加成数值才代表赚了多少。道理很简单：

三同色+双同色的情况下，宝物和5块宝石的总基本价值为：

19000+9000x3+7000x2 = 60000

卖出价为108000，净赚48000，占总基本价值的80%

五异色情况下，宝物和5块宝石的总基本价值为：

19000+9000+7000+6000+5000+4000 = 50000

卖出价为100000，净赚50000，占总基本价值的100%

而且红色线性石、黄钻石数量有限，实在经不起浪费，同样多的宝石还可以投资到其余的王冠上。所以红宝石的地位其实非常尴尬，不论是三圆孔的同色加成数值1.4，还是双同色+双同色的1.5，在资源充足时肯定优先选择蓝宝石甚至是黄钻石。而红宝石想要赚的倍数高又不损失别的宝石的利益，只能是到4孔的项链上玩四同色1.7。

三同色+双同色净赚0.8=48000ptas，五异色净赚1.0=50000ptas