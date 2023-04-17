战争传说俘虏怎么抓 怎么把俘虏变成队友

2023-04-18 09:09:47 来源：互联网 编辑：佚名

战争传说游戏中玩家和敌人战斗能把他们抓起来变成俘虏，但是需要大家出发一定条件才能抓，那么战争传说俘虏有什么用，一起来看看吧。

战争传说俘虏抓捕方法

俘虏作用

捕获的俘虏可以交给监狱获取赏金，也可以通过提升他们的好感度来让他们加入自己的队伍，成为队友，看玩家们的需求。

抓俘虏方法

1、首先，能抓取的俘虏必须是逃犯人物，不然不能进行俘虏。

2、然后我们和“亡命徒”角色展开战斗，把对方角色打到生命打到50%以下即可。

3、接着，选择一个“非战斗状态”并没有进行过基础攻击的队友，靠近他即可释放捕获技能，俘获对方。

抓捕要点

1 血量50%以下。

2 身上有链枷或绳子(抓狼或猪)。

3 目标必须交战中(最少要两人，一人交 战一人抓)。

4 抓人和普通攻击共CD，普通攻击后抓人图标就变灰了得下回合。

5 监狱只收流民，非流民可以休息介面点击人物释放或开除(队友同理)。