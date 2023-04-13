生化危机4重制版武器配件怎么获得 热成像在哪

八方旅人2历战之剑是游戏中的一个强力武器，玩家能在指定的位置刷取获得，装备后能提升不少属性，那么八方旅人2历战之剑怎么获得，一起来看看吧。八方旅人2历战之剑获取方法首先你要去找全诅咒装备，戴好一身落幕种族武器，除了锤子，锤子用武器大师的要不发不了技能，然后装备上返咒项链，头盔，铠甲，盾全用诅咒系列。

2023-04-13 | 0