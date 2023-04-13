八方旅人2凯特琳的天木蓼有什么用 天木蓼怎么获得

2023-04-14 09:11:41 来源：互联网 编辑：佚名

八方旅人2凯特琳的天木蓼是游戏中的道具之一，玩家再刷猫的时候需要用到，装备后能够提升几率，那么八方旅人2凯特琳的天木蓼在哪获得，一起来看看吧。

八方旅人2凯特琳的天木蓼获取方法

凯特林的天木蓼装备可以增加遇见幸运猫的几率，是刷猫必备的装备。

到那个特什么普那里，找到猫奴妇人，先用药师迷晕，进门之后就能得到刷猫神器，亲测遇到猫的概率大增。