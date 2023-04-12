​生化危机4重置版艾达dlc什么时候出 殊途密令几号发售

生化危机4重制版w870和碎颅者都是游戏中的霰弹枪，这两把枪的威力都很大，能够轻松将敌人击飞打出硬直，那么生化危机4重制版碎颅者w870和碎颅者哪个好用，一起来看看吧。生化危机4重制版碎颅者选择碎颅者DLC，这把霰弹枪DLC一开始就能拿，属于自带。它的基础伤害和W870基本相同，但是射程更差，散射比

2023-04-07 | 0