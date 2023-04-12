八方旅人2历战之剑怎么刷 历战之剑在哪获得

2023-04-13 09:18:20 来源：互联网 编辑：佚名

八方旅人2历战之剑是游戏中的一个强力武器，玩家能在指定的位置刷取获得，装备后能提升不少属性，那么八方旅人2历战之剑怎么获得，一起来看看吧。

八方旅人2历战之剑获取方法

首先你要去找全诅咒装备，戴好一身落幕种族武器，除了锤子，锤子用武器大师的要不发不了技能，然后装备上返咒项链，头盔，铠甲，盾全用诅咒系列。

辅助技能带，突破，物攻50，攻击高速，bp+1。

来到特落副霍普，这里有个下方有个叫镇长是npc先找他学习铁锤乱挥。

然后往上走有个10星npc就是历战剑了。

他的弱点是，枪，斧，光，雷。

第一次进去先把弱点都点出来，属性用属性石头。

然后，用两次铁锤破防，一下max的狮子狩猎。

然后再用两次铁锤破防，一下潜力技能燕返，一下3个豆的狮子试炼，这期间他不会放无情剑，你把握好血量，装备这些装备速度是快的，有一回合能打他两次上述打完刚好你能秒死他。

本人是从53级刷到71级出的。