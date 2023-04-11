生化危机4重制版佣兵模式怎么拿手炮 手炮触发条件是什么

2023-04-12 09:12:16 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版佣兵模式是游戏中的玩法之一，这个模式需要玩家选择地图在有限的时间开始挑战，那么生化危机4重制版佣兵模式怎么获得手炮，一起来看看吧。

生化危机4重制版佣兵模式手炮获取方法

现在佣兵模式只要3个地图全S即可拿手炮。

一开始先用里昂在村庄打到A级，开场先把魔鬼鱼丢掉，手枪打脚很容易触发体术，边打边逛地图，把能破坏的箱子和能捡的东西捡一捡，打到电锯人出来，交个闪光弹暗杀掉，后续再撑一下就差不多A了。散弹可突破包围，或者是电锯人被暗杀没死补枪。

第二步用路易斯在城堡打到A级，路易斯用的是手枪和步枪，一样边打边逛，但优先目标是先到下面大炮的地方把大炮昇上来破坏敌人的大炮，也可直接狙击敌人大炮旁的爆桶，手枪一样打脚，跑位让敌人远一些用步枪狙头，到第一个红衣主教出来，把它杀了再撑些时间就A了。

现在已经可以用上校克劳瑟，用法是L1压着，再压R2使用小刀攻击，若敌人在较远处，压R2可以位移去砍，大招留着等小王出来再放，如此反覆。只要注意敌人的远程攻击就好，远程可用冲锋枪或爆破弓处理，基本打法一样是边打边逛捡东西和利用地形。

之后用上校全场地S非常简单。

基本游玩时长不超过1小时，手炮就到手。

手炮是全武器奖杯的难关，原来的要求是专家模式开新游戏且不使用特别武器通关，虽说不是做不到，但难度偏高，用的时间也很长。

注意佣兵模式拿到的手炮不等于你解开挑战里的手炮挑战(专业特务)，想要全挑战完成还是要老实打一次专家模式。