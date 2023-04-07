生化危机4重制版白金奖杯怎么达成 初始刀怎么获得

生化危机4重制版白金奖杯是游戏中的最高成就，这个成就需要玩家达成全部收集品和悬赏等条件，想要解锁非常困难，那么生化危机4重制版白金奖杯怎么解锁，一起来看看吧。
半极限路线：
1.辅助难度开荒(本轮全收集+全悬赏+条件杯)
*解锁初始刀
2.佣兵模式三张地图中各获得一次S评价。
*解锁手炮
3.PS Store购买终改券后开启NG专家难度，速跑到遇见商人后，用终改券解锁手炮的无限子弹然后对着敌人点就完了。在通关前准备好满改小口径手枪以及无限小刀用于下一轮(本轮限制15次存档次数及5.5小时内通关)。
*除专家杯以外还可以向下兼容解锁标准S+、硬核S+相关奖杯和奖励内容，因此可解锁芝加哥清道夫。
4.继承专家难度通关存档在辅助难度下完成仅使用小口径手枪及小刀、无治疗、无商人通关。
补充: 无治疗和无商人叠加在一起相对来说会比较困难(不能买防弹衣抵消扣血)，若在某个部分实在是撑不下去了，可以找个地方另存存档然后吃药通关仅达成无商人，再读档买上防弹衣打完剩下流程完成无治疗。
这个路线只能说是很理想化的，根据各人需求进行弹性调整即可，比如我是在最后单独补无治疗的，一路跑完2.5小时不到，并不会花太多时间。
极限路线：
1.辅助难度开荒(本轮全收集+全悬赏+条件杯+限定小口径手枪及小刀+无治疗+无商人)
*解锁初始刀
2.佣兵模式三张地图中各获得一次S评价。
*解锁手炮
3.PS Store购买终改券后开启NG专家难度，速跑到遇见商人后，用终改券解锁手炮的无限子弹然后对着敌人点就完了(本轮限制15次存档次数及5.5小时内通关)
*除专家杯以外还可以向下兼容解锁标准S+、硬核S+相关奖杯和奖励内容，因此可解锁芝加哥清道夫。
补充: 本路线还是限定在充分了解流程配置就可以人人尝试的范畴内，但适用范围肯定会很窄，再加上藏宝图和无商人的冲突会导致收集对照有点麻烦，可能只有我这种喜欢在PS端打完又跑去补一次Xbox端的人会选择这种路线。
因为悬赏完成数量是由系统进行数据统计，扔鸡蛋这种和刀枪通关冲突、无商人跟交付悬赏冲突可以通过预留存档解决。
总结来说，这次更新完全击溃了原有的白金流程结构，手炮的新解锁方式再结合终改券内购(不买也可以撑到城内再终改)甚至将以往的奖励解锁的必要性给击溃了，这算下来还比奖励解锁便宜了
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