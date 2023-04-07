如龙维新极鸡场赛跑怎么玩 赛鸡怎么赚钱

如龙维新极赛鸡是游戏中的玩法之一，玩家能通过这个小游戏来赚钱，进入赛场后需要选择一个鸡来进行赛跑，那么如龙维新极赛鸡怎么玩，一起来看看吧。
赛鸡
时间：第三章
游玩地点：都城外，梅小路町，赛鸡场
赛鸡：风险一般，回报一般，报酬一般，需要S/L，1小时30万左右。
关于赛程，最好只玩长距离，长距离爆种的情况最少，中距离变化太多，遇到直接不买开赛，进赛鸡场之前记得先存档。可以直接看末尾的结论，另外从赔率列表购买的时候，买三连和五连的，用左摇杆能快速下拉，十字键只能一个个按太慢。
关于下单，如果预测1号第一，2号第二，3号第三，那这样买，首先买1号第一，然后把双单1-2，1-3买了，3单买1-2-x，1-3-x，4单买1-2-x-x，1-3-x-x，5单买1-2-x-x-x，1-3-x-x-x。这样买即防止老三爆种，又能全包含到。当拿不准谁第一的时候，那就两个都第一的情况都买掉。
长距离赛程
赔率>预测>状态>过去成绩
长距离赛程首先看赔率，赔率越低鸡越强。
然后是看预测，双圈算3点，单圈2点，三角1点，X没有点数，这样加法后能大致了解，长距离赛程，预测的影响比状态大。
接着看状态，状态越好越强。
最后是过去战绩，252的意思就是过去是第2名，第5名，第2名。
因此由上图，综合考虑就是1号和5号争霸，但是1号的预测比5号好很多，所有1号赢第一的概率非常大，1号第一5号第二的概率高。
短距离赛程
赔率>状态>预测>过去成绩
短距离赛程首先看赔率，赔率越低鸡越强。
然后是看状态，状态越好越强，短距离赛程，状态的影响比状态大。
接着看预测，双圈算3点，单圈2点，三角1点，X没有点数，这样加法后能大致了解。
最后是过去战绩，121的意思就是过去是第1名，第2名，第1名。
因此由上图，综合考虑就是5号第一，2号和3号争第二，但是3号赔率更低，预测更高，5号第一3号第二的概率高。
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