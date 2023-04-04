生化危机4重制版独角仙怎么获得 独角仙有什么用

2023-04-07 09:13:28 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版独角仙是游戏中的一种强化道具，这个道具非常稀少玩家能在不同的章节中获得，那么生化危机4重制版独角仙都在哪，一起来看看吧。

生化危机4重制版独角仙位置

将独角仙当做道具使用的话可以用来提升生命最大值，提升幅度非常高，但通常情况下只使用黄色草药提升的数值基本已经够用了，在血量方面没有需求的小伙伴也可以选择卖掉。注意独角仙只能提升最大生命值，并不能用来恢复血量。

出售可获得10000ptas

独角仙可以在商人处以10000ptas/个的价格出售，如果能记住路的话，是比较容易就能获取的换金道具。

关于独角仙挂件

除此之外，在靶场还可以获得独角仙的挂件(通过靶场扭蛋概率获得的史诗挂件，非探索地图时拾取)，可以用来提升恢复类物品的出售价格(+100%)。

独角仙位置

第四章-湖畔聚落

「第四章」的独角仙位于湖畔聚落的船旁边的一棵树上，在第一章也有机会前往此位置，但第一章独角仙不会出现。

第八章-城堡中庭亭子后的墙上

位于城堡中庭，在有喷泉的亭子后方的墙上。

第十四章-与克劳德战斗的古遗迹

在第十四章中里昂与克劳德战斗的古遗迹中也可以找到一只独角仙。跳入克劳德等待的遗迹中会立即触发战斗，先在跳下的位置将他击退一次，然后转身走到尽头在石壁上即可看到独角仙。