生化危机4重制版碎颅者怎么获得 w870和碎颅者选哪个好

2023-04-07 09:10:27 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版w870和碎颅者都是游戏中的霰弹枪，这两把枪的威力都很大，能够轻松将敌人击飞打出硬直，那么生化危机4重制版碎颅者w870和碎颅者哪个好用，一起来看看吧。

生化危机4重制版碎颅者选择

碎颅者DLC，这把霰弹枪DLC一开始就能拿，属于自带。它的基础伤害和W870基本相同，但是射程更差，散射比W870高但比打击者低。精度也偏低。终极改造后威力可达20，前期神器。

W870，一开始捡到的霰弹枪，改造费用低。这把枪属于各方面参数平衡的，基础伤害略低于防爆，终极改造威力20。散布能力和精度兼备。 也是前期神器。

W870和碎颅之间进行选择时推荐选择碎颅，因为空间有限。

例如，如果你参与支线活动并需要捕捉巨型鲈鱼，这种巨大的物品需要被塞进背包里，然而这样做十分不方便，而且像某些其他物品一样无法直接发往箱子。

碎颅的小型设计变得更加有优势，具有横压作用。

碎颅需进行DLC购买，没有购买dlc的玩家，W870是另一个不错的选择。