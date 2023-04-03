生化危机4重制版装饰有什么用 猫耳怎么获得

生化危机4重制版中有多种不同类型的怪物，其中再生者非常棘手，不攻击他的弱点是打不死的，那么生化危机4重制版生化危机4重制版孤岛吊桥再生者怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版孤岛吊桥再生者打法孤岛上有一个桥需要碍事梨放下来然后你去对面推电闸，推完电闸回来路上那只垃圾堆里爬出来再生者可以不用打，直接一

2023-04-03 | 0