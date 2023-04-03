生化危机4重制版装饰有什么用 猫耳怎么获得

生化危机4重制版装饰是游戏中的增益道具，一共有四种装饰，不同的装饰获取方法也不同，那么生化危机4重制版装饰怎么获得，一起来看看吧。
狼尾：简单难度S+评价通关即可获得。效果是大幅度提升体术伤害。
鹿角：标准难度S+评价通关即可获得。效果是大幅度提高刀的伤害。
鸡头：硬核难度S+评价通关既可获得。效果是大幅度提升减伤。
猫耳：专家难度S+评价通关即可获得。效果是所有武器(除轻弩和RPG)换弹均不消耗备弹。
专家S+通关简单标准硬核S+解锁的奖励会一起跳出来。
生化危机4重制版处决是游戏中的一个重要机制，玩家能在战斗利用处决直接秒杀对方，那么生化危机4重制版处决怎么触发，一起来看看吧。生化危机4重制版处决触发方法在生化危机4重制版中，通过血量显示插件测试了20次发现：对头部或者腿部造成伤害累积村民血量的40%就能打出处决状态，对其他部位造成同等伤害可以出现
生化危机4重制版中有多种不同类型的怪物，其中再生者非常棘手，不攻击他的弱点是打不死的，那么生化危机4重制版生化危机4重制版孤岛吊桥再生者怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版孤岛吊桥再生者打法孤岛上有一个桥需要碍事梨放下来然后你去对面推电闸，推完电闸回来路上那只垃圾堆里爬出来再生者可以不用打，直接一
生化危机4重制版全身而退是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家在主线十六章节驾驶摩托艇不受到任何伤害，那么生化危机4重制版全身而退成就怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版全身而退成就攻略全身而退：在摩托艇不受任何损坏的情况下成功逃生。在第十六章最后会乘坐摩托艇穿越隧道，摩托艇的生命值显示在屏幕右下角
生化危机4重制版寻蛋启事是游戏中的一个悬赏任务，这个任务需要玩家找到一个金色鸡蛋，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版寻蛋启事怎么完成，一起来看看吧。生化危机4重制版金鸡蛋获取方法1、打完湖中大鱼BOSS后。第4章，经过船屋和壁画洞窟，继续往前走出洞，箱子里拿到老旧的神龛钥匙，墙上接到悬赏任
生化危机4重制版游戏中玩家能使用大量的武器道具，光是手枪就要好几种，每一种伤害和穿透都不同，那么生化危机4重制版什么手枪厉害，一起来看看吧。生化危机4重制版手枪推荐1.最优选择初始的那把手枪。满改可以五倍暴击率，这是全游戏最bug的buff。当你升满之后爆击敌人的头那叫一个爽，此外还可以找商人要个红
生化危机4重制版热成像是游戏中非常重要的一个配件，这个配件再打再生怪非常好用，能够直接看到弱点，那么生化危机4重制版热成像怎么获得，一起来看看吧。生化危机4重制版热成像获取方法收集所有武器配件可以完成对应挑战，无关成就和奖杯，完成挑战可以获得CP点，可以在额外内容商店兑换道具。武器配件可以在第十三章
生化危机4重制版终于发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是很多ps玩家下载出现了ce-107880-4错误，下面就为大家分享处文件重制版ce-107880-4处理方法。生化危机4重制版ce-107880-4处理方法生化危机4重制版豪华版dlc下载如果遇到107880-4错误提示，可以尝试用手机
卧龙苍天陨落游戏中有大量的武器装备可以获得，玩家穿上防具后能组成套装，有的套装加成非常不错，那么卧龙苍天陨落防御最高的套抓鬼是哪个，一起来看看吧。卧龙苍天陨落防御最高护甲卧龙苍天陨落中防御力最高的防具是：华雄套。获取方法：虎牢关，大门前，往左走，射华雄获取华雄套。套装组成：飞熊刚殳;跋息兜整;跋扈战
生化危机4重制版高空墙洞是游戏中的一个隐藏点，这个位置比较难找在村庄中，那么生化危机4重制版高空墙洞怎么进去，一起来看看吧。生化危机4重制版高空墙洞位置村庄广场，之前走过的水井地道便于潜行，当然，你也可以选择直接杀出去。让阿什莉进入高墙空洞帮你开门，进屋开箱子拿到珍宝【精致的手镯】。
生化危机4重制版残忍的骑士是游戏中的悬赏任务之一，玩家需要到达指定的位置击杀敌人，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版残忍的骑士任务攻略任务：残忍的骑士介绍：我需要一位勇士帮我处理掉那个鬼魅骑士。但是要小心:它比别的骑士要更强大,我们有的同