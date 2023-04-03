生化危机4重制版特殊挂件在哪抽 靶场在第几章

2023-04-04 09:08:39 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版特殊挂件是游戏中的增益道具，玩家装备后能够获得额外效果，那么生化危机4重制版特殊挂件怎么获得，一起来看看吧。

生化危机4重制版特殊挂件获取方法

想要获得特殊挂件首先需要去射击场刷奖励的代币，有了代币就可以去扭蛋机那里抽奖获得了。

特殊挂件都是roll出来的，传说级挂件要看运气。

整个游戏中可以在商人旁边找到总共5个射击场，分别在第三章、第九章、第十一章、第十四章、第十五章(第15章是最后一个)。

商人旁边有个电梯进去就是了。