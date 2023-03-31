生化危机4重制版孤岛吊桥再生者打不死怎么办 孤岛吊桥再生者怎么杀

生化危机4重制版中有多种不同类型的怪物，其中再生者非常棘手，不攻击他的弱点是打不死的，那么生化危机4重制版生化危机4重制版孤岛吊桥再生者怎么打，一起来看看吧。
孤岛上有一个桥需要碍事梨放下来然后你去对面推电闸，推完电闸回来路上那只垃圾堆里爬出来再生者可以不用打，直接一路跑回来打佣兵就行，等再生者走到桥上碍事梨会自己松手让再生者摔死。
生化危机4给你提供了许多工具来帮助里昂幸存下去，但你依然需要靠自己的聪明才智和快速反应脱身。
因为要是你在面对一群被寄生虫精神控制的杀人狂时大脑宕机，那么里昂的头可能也很难保住了。
还好新的检查点存档机制，最大限度地降低了里昂不幸罹难后，你从上一个手动打字机存档点重新来过的痛苦。
生化危机4重制版寻蛋启事是游戏中的一个悬赏任务，这个任务需要玩家找到一个金色鸡蛋，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版寻蛋启事怎么完成，一起来看看吧。生化危机4重制版金鸡蛋获取方法1、打完湖中大鱼BOSS后。第4章，经过船屋和壁画洞窟，继续往前走出洞，箱子里拿到老旧的神龛钥匙，墙上接到悬赏任
生化危机4重制版游戏中玩家能使用大量的武器道具，光是手枪就要好几种，每一种伤害和穿透都不同，那么生化危机4重制版什么手枪厉害，一起来看看吧。生化危机4重制版手枪推荐1.最优选择初始的那把手枪。满改可以五倍暴击率，这是全游戏最bug的buff。当你升满之后爆击敌人的头那叫一个爽，此外还可以找商人要个红
生化危机4重制版热成像是游戏中非常重要的一个配件，这个配件再打再生怪非常好用，能够直接看到弱点，那么生化危机4重制版热成像怎么获得，一起来看看吧。生化危机4重制版热成像获取方法收集所有武器配件可以完成对应挑战，无关成就和奖杯，完成挑战可以获得CP点，可以在额外内容商店兑换道具。武器配件可以在第十三章
生化危机4重制版终于发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是很多ps玩家下载出现了ce-107880-4错误，下面就为大家分享处文件重制版ce-107880-4处理方法。生化危机4重制版ce-107880-4处理方法生化危机4重制版豪华版dlc下载如果遇到107880-4错误提示，可以尝试用手机
卧龙苍天陨落游戏中有大量的武器装备可以获得，玩家穿上防具后能组成套装，有的套装加成非常不错，那么卧龙苍天陨落防御最高的套抓鬼是哪个，一起来看看吧。卧龙苍天陨落防御最高护甲卧龙苍天陨落中防御力最高的防具是：华雄套。获取方法：虎牢关，大门前，往左走，射华雄获取华雄套。套装组成：飞熊刚殳;跋息兜整;跋扈战
生化危机4重制版高空墙洞是游戏中的一个隐藏点，这个位置比较难找在村庄中，那么生化危机4重制版高空墙洞怎么进去，一起来看看吧。生化危机4重制版高空墙洞位置村庄广场，之前走过的水井地道便于潜行，当然，你也可以选择直接杀出去。让阿什莉进入高墙空洞帮你开门，进屋开箱子拿到珍宝【精致的手镯】。
生化危机4重制版残忍的骑士是游戏中的悬赏任务之一，玩家需要到达指定的位置击杀敌人，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版残忍的骑士任务攻略任务：残忍的骑士介绍：我需要一位勇士帮我处理掉那个鬼魅骑士。但是要小心:它比别的骑士要更强大,我们有的同
生化危机4重制版游戏中玩家能够使用小刀来抵抗敌人的攻击，这个技能非常实用，完美防反后能够使用体术，那么生化危机4重制版怎么格挡反击，一起来看看吧。生化危机4重制版防反攻略生化危机4重制版中的匕首弹跳可以分为正常和完美两种。当敌人击中里昂时，举起匕首可以触发完美的反弹。动作比普通打法更加干脆利落，声音
生化危机4重制版高级改造是游戏中武器强化方法之一，玩家能够在商人这里使用高级改造获得额外效果，那么生化危机4重制版高级改造怎么用，一起来看看吧。生化危机4重制版高级改造解锁方法在生化危机4重制版中，高级改造会在城堡区域解锁，有2种方法可以进行高级改造：1.花钱将武器的所有类别都进行完全升级2.花费3
生化危机4重制版盔甲骑士是游戏中的敌人之一，这个敌人全身都包裹着盔甲需要玩家攻击弱点，那么生化危机4重制版盔甲骑士怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版盔甲骑士打法触发方式：拿到狮头雕像，然后被铁甲骑士围攻。具体打法：打他们脖子上的寄生虫，然后趁他跪下时使用体术，头盔就会被打掉。头盔打掉以后，打头上