生化危机4重制版孤岛吊桥再生者打不死怎么办 孤岛吊桥再生者怎么杀

2023-04-03 09:09:57 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版中有多种不同类型的怪物，其中再生者非常棘手，不攻击他的弱点是打不死的，那么生化危机4重制版生化危机4重制版孤岛吊桥再生者怎么打，一起来看看吧。

生化危机4重制版孤岛吊桥再生者打法

孤岛上有一个桥需要碍事梨放下来然后你去对面推电闸，推完电闸回来路上那只垃圾堆里爬出来再生者可以不用打，直接一路跑回来打佣兵就行，等再生者走到桥上碍事梨会自己松手让再生者摔死。

生化危机4给你提供了许多工具来帮助里昂幸存下去，但你依然需要靠自己的聪明才智和快速反应脱身。

因为要是你在面对一群被寄生虫精神控制的杀人狂时大脑宕机，那么里昂的头可能也很难保住了。

还好新的检查点存档机制，最大限度地降低了里昂不幸罹难后，你从上一个手动打字机存档点重新来过的痛苦。