生化危机4重制版金鸡蛋怎么找 寻蛋启事任务怎么做

生化危机4重制版游戏中玩家能使用大量的武器道具，光是手枪就要好几种，每一种伤害和穿透都不同，那么生化危机4重制版什么手枪厉害，一起来看看吧。生化危机4重制版手枪推荐1.最优选择初始的那把手枪。满改可以五倍暴击率，这是全游戏最bug的buff。当你升满之后爆击敌人的头那叫一个爽，此外还可以找商人要个红

2023-03-31 | 0