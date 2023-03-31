生化危机4重制版什么手枪好用 最强的手枪是哪个

2023-03-31 09:14:56 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版游戏中玩家能使用大量的武器道具，光是手枪就要好几种，每一种伤害和穿透都不同，那么生化危机4重制版什么手枪厉害，一起来看看吧。

生化危机4重制版手枪推荐

1.最优选择初始的那把手枪。满改可以五倍暴击率，这是全游戏最bug的buff。当你升满之后爆击敌人的头那叫一个爽，此外还可以找商人要个红外激光。

2.次优选择是惩罚者或者黑尾。惩罚者终极改造可以穿透，狭窄空间也可以用。而且这枪射速极快，打电锯或者牛头人，只要对着他们的头一直点，能一直打出硬直。

3.最后红九其实感觉也能用。不过没枪托之前是挺难受的，有了之后对自己瞄准有自信的其实伤害也是蛮高的。不过后期还是不如初始五倍暴击，因为后期爆虫比较多一点。