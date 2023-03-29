生化危机4重制版ce-107880-4怎么处理 预购奖励怎么拿

2023-03-30 09:21:35 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版终于发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是很多ps玩家下载出现了ce-107880-4错误，下面就为大家分享处文件重制版ce-107880-4处理方法。

生化危机4重制版ce-107880-4处理方法

生化危机4重制版豪华版dlc下载如果遇到107880-4错误提示，可以尝试用手机ps软件下即可解决错误。

也有玩家反馈已经可以正常下载了。

预购奖励位置

预购奖励在内容保存库里，选ps5版本，然后进游戏全部内容，公文包跟草药挂件全在里面，发现是因为看了下游戏下载内容发现豪华版内容还有预购奖励预载的是他的ps4版本，既然ps4版本能显示就代表全在库里，结果去翻了下ps5版本的全部内容，果然都在里面。