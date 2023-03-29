生化危机4重制版ce-107880-4怎么处理 预购奖励怎么拿

生化危机4重制版终于发售了，很多玩家都已经下载游戏开始体验，但是很多ps玩家下载出现了ce-107880-4错误，下面就为大家分享处文件重制版ce-107880-4处理方法。
生化危机4重制版豪华版dlc下载如果遇到107880-4错误提示，可以尝试用手机ps软件下即可解决错误。
也有玩家反馈已经可以正常下载了。
预购奖励位置
预购奖励在内容保存库里，选ps5版本，然后进游戏全部内容，公文包跟草药挂件全在里面，发现是因为看了下游戏下载内容发现豪华版内容还有预购奖励预载的是他的ps4版本，既然ps4版本能显示就代表全在库里，结果去翻了下ps5版本的全部内容，果然都在里面。
生化危机4重制版残忍的骑士是游戏中的悬赏任务之一，玩家需要到达指定的位置击杀敌人，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版残忍的骑士任务攻略任务：残忍的骑士介绍：我需要一位勇士帮我处理掉那个鬼魅骑士。但是要小心:它比别的骑士要更强大,我们有的同
生化危机4重制版游戏中玩家能够使用小刀来抵抗敌人的攻击，这个技能非常实用，完美防反后能够使用体术，那么生化危机4重制版怎么格挡反击，一起来看看吧。生化危机4重制版防反攻略生化危机4重制版中的匕首弹跳可以分为正常和完美两种。当敌人击中里昂时，举起匕首可以触发完美的反弹。动作比普通打法更加干脆利落，声音
生化危机4重制版高级改造是游戏中武器强化方法之一，玩家能够在商人这里使用高级改造获得额外效果，那么生化危机4重制版高级改造怎么用，一起来看看吧。生化危机4重制版高级改造解锁方法在生化危机4重制版中，高级改造会在城堡区域解锁，有2种方法可以进行高级改造：1.花钱将武器的所有类别都进行完全升级2.花费3
生化危机4重制版盔甲骑士是游戏中的敌人之一，这个敌人全身都包裹着盔甲需要玩家攻击弱点，那么生化危机4重制版盔甲骑士怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版盔甲骑士打法触发方式：拿到狮头雕像，然后被铁甲骑士围攻。具体打法：打他们脖子上的寄生虫，然后趁他跪下时使用体术，头盔就会被打掉。头盔打掉以后，打头上
生化危机4重制版艾什莉是游戏中玩家需要拯救的目标，大家能够为她装备盔甲来抵挡伤害，但是需要完成前置条件，那么生化危机4重制版艾什莉盔甲怎么解锁，一起来看看吧。生化危机4重制版艾什莉盔甲获取方法以A级或者A级以上评价通关硬核模式或专家模式即可解锁艾什莉的盔甲。原版只能在特定位置使用的蹲伏，在重制版中可
生化危机4重制版很多玩家都已经通关了一周目，玩家通关后能够解锁一些奖励，装备后能够获得一些加成，那么生化危机4重制版一周目奖励有哪些，一起来看看吧。生化危机4重制版通关奖励获取方法手炮-在专业模式下完成游戏，不使用奖励武器无限子弹。芝加哥打字机-在专业模式7小时内完成游戏评级达到A，无限子弹。原始刀
生化危机4重制版金币是游戏中非常重要的资源，玩家能够使用金币购买各种道具枪械，还能升级武器属性，那么生化危机4重制版开局怎么赚钱，一起来看看吧。生化危机4重制版开局赚钱方法进入村庄后开局先走左路，看到前方有个村民，从后方攻击。下一个村民也要击杀。靠近前面的大门，第一个电锯人就在里面。照着头打几枪，出
生化危机4重制版已经发售了，很多玩家都已经购买游戏开始体验，不少玩家都是购买的豪华版，能够额外领取一些奖励，那么生化危机4重制版豪华版奖励怎么领，一起来看看吧。生化危机4重制版获取方法生化危机4重制版的豪华版奖励和生化危机2一样，追加的武器或者装备都不是一开始就在玩家身上的，都是在第一个存档点的储物
生化危机4重制版游戏中有不少谜题需要玩家破解，其中有个谜题需要玩家根据画像来按顺序摆放餐桌上的餐具，那么生化危机4重制版餐桌谜题怎么解，一起来看看吧。生化危机4重制版餐桌谜题攻略餐桌谜题：按照两幅画像的餐桌摆设即可，男-酒，面包，三副刀叉。女-两副刀叉。
生化危机4重置版游戏终于发售了，重制版和之前的系统有些不同，玩家能控制里昂使用小刀弹反，那么生化危机4重置版小刀怎么用，一起来看看吧。生化危机4重置版小刀使用方法近战攻击刀击按键：R2、RT单独按【R2键】可以使用刀击，横向挥动小刀，攻击范围比较广，是容易命中的基本攻击。突刺按键：L1+R2、LB+