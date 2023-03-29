生化危机4重制版高空墙洞入口在哪 高空墙洞门怎么开

生化危机4重制版高空墙洞是游戏中的一个隐藏点，这个位置比较难找在村庄中，那么生化危机4重制版高空墙洞怎么进去，一起来看看吧。
村庄广场，之前走过的水井地道便于潜行，当然，你也可以选择直接杀出去。
让阿什莉进入高墙空洞帮你开门，进屋开箱子拿到珍宝【精致的手镯】。
生化危机4重制版残忍的骑士是游戏中的悬赏任务之一，玩家需要到达指定的位置击杀敌人，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么做，一起来看看吧。生化危机4重制版残忍的骑士任务攻略任务：残忍的骑士介绍：我需要一位勇士帮我处理掉那个鬼魅骑士。但是要小心:它比别的骑士要更强大,我们有的同
生化危机4重制版游戏中玩家能够使用小刀来抵抗敌人的攻击，这个技能非常实用，完美防反后能够使用体术，那么生化危机4重制版怎么格挡反击，一起来看看吧。生化危机4重制版防反攻略生化危机4重制版中的匕首弹跳可以分为正常和完美两种。当敌人击中里昂时，举起匕首可以触发完美的反弹。动作比普通打法更加干脆利落，声音
生化危机4重制版高级改造是游戏中武器强化方法之一，玩家能够在商人这里使用高级改造获得额外效果，那么生化危机4重制版高级改造怎么用，一起来看看吧。生化危机4重制版高级改造解锁方法在生化危机4重制版中，高级改造会在城堡区域解锁，有2种方法可以进行高级改造：1.花钱将武器的所有类别都进行完全升级2.花费3
生化危机4重制版盔甲骑士是游戏中的敌人之一，这个敌人全身都包裹着盔甲需要玩家攻击弱点，那么生化危机4重制版盔甲骑士怎么打，一起来看看吧。生化危机4重制版盔甲骑士打法触发方式：拿到狮头雕像，然后被铁甲骑士围攻。具体打法：打他们脖子上的寄生虫，然后趁他跪下时使用体术，头盔就会被打掉。头盔打掉以后，打头上
生化危机4重制版艾什莉是游戏中玩家需要拯救的目标，大家能够为她装备盔甲来抵挡伤害，但是需要完成前置条件，那么生化危机4重制版艾什莉盔甲怎么解锁，一起来看看吧。生化危机4重制版艾什莉盔甲获取方法以A级或者A级以上评价通关硬核模式或专家模式即可解锁艾什莉的盔甲。原版只能在特定位置使用的蹲伏，在重制版中可
生化危机4重制版很多玩家都已经通关了一周目，玩家通关后能够解锁一些奖励，装备后能够获得一些加成，那么生化危机4重制版一周目奖励有哪些，一起来看看吧。生化危机4重制版通关奖励获取方法手炮-在专业模式下完成游戏，不使用奖励武器无限子弹。芝加哥打字机-在专业模式7小时内完成游戏评级达到A，无限子弹。原始刀
生化危机4重制版金币是游戏中非常重要的资源，玩家能够使用金币购买各种道具枪械，还能升级武器属性，那么生化危机4重制版开局怎么赚钱，一起来看看吧。生化危机4重制版开局赚钱方法进入村庄后开局先走左路，看到前方有个村民，从后方攻击。下一个村民也要击杀。靠近前面的大门，第一个电锯人就在里面。照着头打几枪，出
生化危机4重制版已经发售了，很多玩家都已经购买游戏开始体验，不少玩家都是购买的豪华版，能够额外领取一些奖励，那么生化危机4重制版豪华版奖励怎么领，一起来看看吧。生化危机4重制版获取方法生化危机4重制版的豪华版奖励和生化危机2一样，追加的武器或者装备都不是一开始就在玩家身上的，都是在第一个存档点的储物
生化危机4重制版游戏中有不少谜题需要玩家破解，其中有个谜题需要玩家根据画像来按顺序摆放餐桌上的餐具，那么生化危机4重制版餐桌谜题怎么解，一起来看看吧。生化危机4重制版餐桌谜题攻略餐桌谜题：按照两幅画像的餐桌摆设即可，男-酒，面包，三副刀叉。女-两副刀叉。
生化危机4重置版游戏终于发售了，重制版和之前的系统有些不同，玩家能控制里昂使用小刀弹反，那么生化危机4重置版小刀怎么用，一起来看看吧。生化危机4重置版小刀使用方法近战攻击刀击按键：R2、RT单独按【R2键】可以使用刀击，横向挥动小刀，攻击范围比较广，是容易命中的基本攻击。突刺按键：L1+R2、LB+