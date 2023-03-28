生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么完成 残忍骑士在哪

2023-03-29 09:11:53 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版残忍的骑士是游戏中的悬赏任务之一，玩家需要到达指定的位置击杀敌人，完成后能获得尖晶石奖励，那么生化危机4重制版残忍的骑士任务怎么做，一起来看看吧。

生化危机4重制版残忍的骑士任务攻略

任务：残忍的骑士

介绍：

我需要一位勇士帮我处理掉那个鬼魅骑士。

但是要小心:

它比别的骑士要更强大,

我们有的同胞甚至被他一劈两半。

条件：击败精英敌人

区域：灵寝宫

报酬：尖晶石x8

进展：0/1

残忍的骑士在哪

1、首先我们可以在图书馆门口的唱片机旁边领取【残忍的骑士】悬赏任务。

2、进入图书馆以后，我们找到下图的入口，需要俯下身子进去，然后走到通道的尽头打开大门。

3、进入新区域以后，我们一直往里走，看到下方入口继续向前。

4、在路的终点我们可以找到一部电梯，紧着着我们启动电梯。

5、当电梯到达终点位置以后，我们就能找到残忍的骑士，击败他就能完成该悬赏任务。