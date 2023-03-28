生化危机4重制版怎么用小刀格挡 怎么防反子弹

2023-03-29 09:09:12 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版游戏中玩家能够使用小刀来抵抗敌人的攻击，这个技能非常实用，完美防反后能够使用体术，那么生化危机4重制版怎么格挡反击，一起来看看吧。

生化危机4重制版防反攻略

生化危机4重制版中的匕首弹跳可以分为正常和完美两种。当敌人击中里昂时，举起匕首可以触发完美的反弹。动作比普通打法更加干脆利落，声音清脆悦耳，只需打一次就能引发敌方身体僵硬。

如果弹反的是对方的拳头，还可以将其直接断臂，配合上里昂的大力金刚腿，混战之中经常能一脚踹倒好几个人，非常实用。

在练习过程中，标准难度下，建议你从普通子弹的反练开始。普通子弹的判断时间极长，从里昂拔刀到放下几乎全过程都在判断，而且消耗耐力少，容错率高。这样可以逐渐熟悉不同敌人的攻击。

以及里昂举刀的极限时间。随着熟练度的提高，慢慢延迟挡位时间，直到触发完美反弹。