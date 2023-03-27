生化危机4重制版盔甲骑士弱点在哪 铁甲骑士寄生虫怎么打

生化危机4重制版盔甲骑士是游戏中的敌人之一，这个敌人全身都包裹着盔甲需要玩家攻击弱点，那么生化危机4重制版盔甲骑士怎么打，一起来看看吧。
触发方式：
拿到狮头雕像，然后被铁甲骑士围攻。
具体打法：
打他们脖子上的寄生虫，然后趁他跪下时使用体术，头盔就会被打掉。
头盔打掉以后，打头上的寄生虫就可以了。比较多的时候就用闪光手榴弹一波带走。
期间阿什莉会扔蓝火帮你定住骑士。
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