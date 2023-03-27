生化危机4重制版盔甲骑士弱点在哪 铁甲骑士寄生虫怎么打

2023-03-28 09:16:42 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版盔甲骑士是游戏中的敌人之一，这个敌人全身都包裹着盔甲需要玩家攻击弱点，那么生化危机4重制版盔甲骑士怎么打，一起来看看吧。

生化危机4重制版盔甲骑士打法

触发方式：

拿到狮头雕像，然后被铁甲骑士围攻。

具体打法：

打他们脖子上的寄生虫，然后趁他跪下时使用体术，头盔就会被打掉。

头盔打掉以后，打头上的寄生虫就可以了。比较多的时候就用闪光手榴弹一波带走。

期间阿什莉会扔蓝火帮你定住骑士。