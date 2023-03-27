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生化危机4重制版艾什莉盔甲怎么获得 艾什莉的盔甲有什么用

2023-03-28 09:13:44来源：互联网编辑：佚名

生化危机4重制版艾什莉是游戏中玩家需要拯救的目标，大家能够为她装备盔甲来抵挡伤害，但是需要完成前置条件，那么生化危机4重制版艾什莉盔甲怎么解锁，一起来看看吧。

生化危机4重制版艾什莉盔甲获取方法

以A级或者A级以上评价通关硬核模式或专家模式即可解锁艾什莉的盔甲。

原版只能在特定位置使用的蹲伏，在重制版中可以随时使用。除了可以在潜行时使用，还可以用于躲避敌人的攻击。

重制版中增加了蓝色委托，完成任务可以获得黄色宝石，此道具在原版中是用来出售的换金道具，在本作中可以用来兑换其他道具。

不同种类的公事包具有不同的效果，玩家可以根据自己的游玩风格来选择适合的公事包效果。吊饰也是如此，在本作中都可以选择适合自己的增益效果。

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