生化危机4重制版开局怎么刷钱 村庄电锯怎么杀

2023-03-27 09:14:49 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版金币是游戏中非常重要的资源，玩家能够使用金币购买各种道具枪械，还能升级武器属性，那么生化危机4重制版开局怎么赚钱，一起来看看吧。

生化危机4重制版开局赚钱方法

进入村庄后开局先走左路，看到前方有个村民，从后方攻击。下一个村民也要击杀。

靠近前面的大门，第一个电锯人就在里面。

照着头打几枪，出现硬直后靠近用刀进行处决。

会引来很多村民，可以从侧边绕走，再丢闪光弹。

然后跑回电锯人身边，再来一次一刀处决，就可以击杀了，3000金币到手。

回到主线的屋子，等待第二个电锯人，击杀后获得3000金币。