八方旅人2即死武器有哪些 即死武器怎么获得

霍格沃兹之遗游戏中有很多小游戏玩法，其中有个挑战需要玩家打破地图中的所有气球，完成后能够获得一个闪亮亮扫帚，那么霍格沃兹之遗气球怎么打破，一起来看看吧。霍格沃兹之遗气球打破方法只要在扫帚上飞行时触碰到气球就可以戳破气球了。全图内一共有32个气球挑战，一共有160个气球在天上。气球都飘在天上，因此只有

2023-03-21 | 0