暗黑破坏神4游戏乱码进不去怎么办 游戏报错怎么处理

2023-03-22 09:16:43 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏终于公测了，很多玩家都已经购买了游戏开始体验，但是也有不少玩家下载游戏进入碰到了不少问题，那么暗黑破坏神4报错怎么办，一起来看看吧。

暗黑破坏神4游戏报错处理方法

暗常见问题解决方法

问题1：卡大门、卡加载页面、进不去游戏

解决办法：因为游戏服务器在外服，所以需要使用加速器加速网络，开个加速器就好了。

问题2：账号已经被锁定

解决办法：内测服务器不稳定，玩家们等待一会儿，开启加速器，重启游戏即可。

问题3：乱码报错(51.67、466.47)

解决办法：根据你的显卡型号，前往英伟达或AMD官网，下载新的显卡驱动，更新即可。

问题4：版本不支持1909(Version Not Supported)

解决办法：打开电脑中的设置，进行Windows更新，选择检查更新，并将Window系统更新为Windows10，1909版及以上。

问题5：网络中断、游戏服务错误、登陆错误

解决办法：游戏服务器不稳定造成，使用加速器，加速游戏后重新登录即可。

问题6：错误代码Out of Memory

解决办法：可能是玩家的电脑内存满了，需要清理一下内存，任务管理器中关闭其他应用程序。

问题7：游戏灰屏、闪退

解决办法：找到暗黑4的安装路径，找到名为LocalPrefs的文件，打开后把disablechromaeffect改成1。

问题8：许可证失效

解决办法：可能是战网账号异常，可以前往官网向官方申请解决。

问题9：报错Data Error

解决办法：打开战网，点击暗黑破坏神4，点击右键，选择扫描和修复，并等待修复即可。

问题10：游戏帧率低

解决办法：进入游戏后游戏默认开启的是全屏窗口模式，建议切换到全屏模式后就可以解决问题了，如果感觉还是卡顿，可以关闭垂直同步，并降低游戏画面质量。

问题11：账号登录过程中发生一项错误，错误代码7

解决办法：官方服务器问题，目前官方已经在修复了，建议等待10多分钟后重启游戏试试。

问题12：FPS和延迟如何显示

解决办法：在游戏内按Ctrl+r可以显示FPS和延时，按一次是显示FPS，按2次是显示延迟。