暗黑破坏神4游侠怎么加点 游侠怎么玩

2023-03-20 09:15:03 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游侠是游戏中的职业之一，很多玩家都创建了这个职业开始体验，那么暗黑破坏神4游侠技能点怎么分配，一起来看看吧。

暗黑破坏神4游侠加点

由于公测版只有25级，算上探索给的3点技能点我们也只有27点可用技能，推荐只把穿透射击和暗影灌魔点高，其它的技能点一级或者解锁一下被动就好了。

公测的25级洗点是免费的，所以可以反复尝试点出自己最理想的构筑。

技能推荐一览：

基础技能中推荐蓄力重失，它除了能给敌人挂易伤(受到伤害提升20%)外还能在解锁后续强化后击退敌人。

核心技能推荐穿透射击，在所有的远程核心技能中只有它的AOE能力最强，无论是配合灌魔清理群怪还是点名心眼敌人效果都很不错。

敏捷技能选择疾行斩，这个技能相比需要敌人才能释放的暗影步适用场景更多一些。

诡诈技能这里可选暗影帷幕，这个技能会提供比较高的减伤，后续强化还能根据层数提升移速或者暴击几率。

武器灌魔选择暗影，这个技能的机制很强：所有被灌魔技能伤害到的敌人死亡之后都会爆炸，而爆炸的伤害不仅可以重叠，也同样能叠加暗影灌魔的效果。这就意味着说只要怪堆够密集，我们可以依靠穿透箭引爆小怪来叠加多次的灌魔爆炸伤害秒杀精英和BOSS。

终极技能推荐点暗影克隆体，克隆体存在期间会复制我们的输出，他也会为怪物施加心眼标记，一般只有打BOSS和精英的时候用。