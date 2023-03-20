暗黑破坏神4旅人的祈祷任务怎么做 祭坛怎么触发

霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚是游戏中的扫帚之一，这个扫帚外观非常不错，但是需要玩家完成前置条件才能解锁，那么霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚怎么获得，一起来看看吧。霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚获取方法霍格沃茨之遗中的亮闪闪扫帚是游戏里长得非常帅的一把扫帚，而想要获得这把扫帚的话可以去地图上找挑战。戳破所有气球组的挑战就可

2023-03-16 | 0