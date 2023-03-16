生化危机4重制版隐藏冲锋枪怎么获得 开局怎么获得

2023-03-17 09:24:10 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版试玩已经上架了，玩家下载后能够体验游戏的序章，在序章中玩家能使用手枪和霰弹枪，其中还能够解锁一个隐藏的tmp冲锋枪，那么生化危机4重制版冲锋枪怎么获得，一起来看看吧。

生化危机4重制版冲锋枪获取方法

解锁的方法非常简单。首先在出猎人小屋之前，我们需要把物品栏里的东西全部清空掉，一定要全部清空，进入村子之前也不要捡任何东西，到村子以后就直接跑向右手边，一段距离后左转会发现一口井。

如果前面你没有清空背包，或者清空背包后不小心拾取了东西，那这口井就会上锁。只有在背包清空的情况下，才能通过这口井进入地下区域。下入到井下之后能够在角落里找到一个箱子。

打开之后就可以获得这把TMP冲锋枪。