生化危机4重置版霰弹枪在哪 电锯怎么触发

霍格沃兹之遗亡灵之驹是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家培养夜骐才能完成，完成后即可获得奖励。那么霍格沃兹之遗亡灵之驹任务怎么完成，一起来看看吧。霍格沃兹之遗亡灵之驹任务攻略完成第二个试炼后解锁，需要完成迪科之前的宠物任务，去有求必应屋和迪科交谈，他请你帮忙孵化魔法兽，这也是游戏内置挑战的一个项目。

2023-03-13 | 0