生化危机4重置版霰弹枪在哪 电锯怎么触发

生化危机4重置版霰弹枪是游戏中一个很强力的武器，这个武器能够击飞敌人给玩家创造输出空间，那么生化危机4重置版霰弹枪怎么获得，一起来看看吧。
在村庄中注意火堆左前方的屋子(钟楼高塔旁)，进去会触发剧情动画，同时电锯哥出现。
上二楼，拿到武器【霰弹枪】和破片手榴弹。然后不宜久留，从窗户跳出去，在村子里更容易闪转腾挪。
霍格沃兹之遗游戏中玩家能将各种装备道具放在自己的背包中，不要的东西可商店中卖掉，那么霍格沃兹之遗背包满了怎么办，一起来看看吧。霍格沃兹之遗背包扩容方法在霍格沃兹之遗中，玩家的初始背包格子并不大，在探索中很容易耗尽背包空间，因此需要及时扩容背包，玩家扩容背包的主要方法是完成梅林的试炼。只要达成一定量的
霍格沃兹之遗游戏中玩家能够完成成就解锁奖杯，游戏中的最高奖杯是白金奖杯，这个奖杯很难解锁，需要玩家消耗大量时间，下面就为大家分享霍格沃兹之遗白金奖杯解锁方法。霍格沃兹之遗白金奖杯解锁方法霍格沃茨之遗共有46个奖杯，包括28个铜杯，15个银杯，2个金杯和1个白金杯。易遗漏奖杯：4个。【镇子里的秘密】，
霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚是游戏中的扫帚之一，这个扫帚外观非常不错，但是需要玩家完成前置条件才能解锁，那么霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚怎么获得，一起来看看吧。霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚获取方法霍格沃茨之遗中的亮闪闪扫帚是游戏里长得非常帅的一把扫帚，而想要获得这把扫帚的话可以去地图上找挑战。戳破所有气球组的挑战就可
霍格沃兹之遗盛垛是游戏中区域之一，这个地方是可以和上去的，但是需要玩家先获得一个咒语，那么霍格沃兹之遗盛垛怎么爬，一起来看看吧。霍格沃兹之遗盛垛攀爬方法前提提要：想要完成“高耸的要塞”任务，那么大家就必须先要学会【漂浮咒】，如果大家没有学会漂浮咒，那么大家是无法完成“高耸的要塞”任务的。1、在任务中
霍格沃兹之遗藏经楼书页是游戏中的一个重要道具，这个道具需要玩家完成前置条件才能解锁，那么霍格沃兹之遗藏经楼书页获取条件是什么，一起来看看吧。霍格沃兹之遗藏经楼书页获取方法萨拉查斯莱特林的藏经楼书页是需要满足一些特殊的条件，需要塞巴斯蒂安关系支线进行到“书房的阴影下”学习钻心剜骨后得以解锁的。
生化危机4重制版电锯狂模式是游戏中的一个隐藏难度，这个难度下的敌人血量和伤害都非常高，并且电锯boss上来就处于狂暴状态，非常难打，那么生化危机4重制版电锯狂模式怎么触发，一起来看看吧。生化危机4重制版电锯狂模式触发方法生化危机4重制版试玩包含了一个名为电锯狂模式的隐藏难度，在该难度下玩家只有一条命
森林之子激光瞄准器是游戏中的道具之一，玩家能安装在远程武器上帮助自己射击，那么森林之子激光瞄准器怎么使用，一起来看看吧。森林之子激光瞄准器使用方法森林之子中的激光瞄准器是游戏里非常好用的辅助装备，可以装在手枪和霰弹枪上。1)想要用激光瞄准器的话首先需要找到对应枪械的枪轨，只有有了枪轨，激光瞄准器才能
卧龙苍天陨落负重是游戏中的系统之一，玩家在战斗中能够获得大量的装备道具，放在背包中会叠加负重，那么卧龙苍天陨落高负重怎么办，一起来看看吧。卧龙苍天陨落负重作用在卧龙苍天陨落中，负重等级是游戏中一个很重要的属性。根据玩家当前的装备重量会分为ABCD四个等级，玩家可以通过提升土德来增加负重。当玩家攻击、
霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家完成谜题找到头盔才能完成，那么霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔任务怎么完成，一起来看看吧。霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔任务攻略这个主线需要前往霍格莫德的三把扫帚酒吧，向希罗纳询问之前那位妖精的事情。下一步前往猪头酒吧找到罗德高克，表明来意后罗
霍格沃兹之遗亡灵之驹是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家培养夜骐才能完成，完成后即可获得奖励。那么霍格沃兹之遗亡灵之驹任务怎么完成，一起来看看吧。霍格沃兹之遗亡灵之驹任务攻略完成第二个试炼后解锁，需要完成迪科之前的宠物任务，去有求必应屋和迪科交谈，他请你帮忙孵化魔法兽，这也是游戏内置挑战的一个项目。