霍格沃兹之遗白金奖杯怎么解锁 白金奖杯条件是什么

霍格沃兹之遗游戏中玩家能够完成成就解锁奖杯，游戏中的最高奖杯是白金奖杯，这个奖杯很难解锁，需要玩家消耗大量时间，下面就为大家分享霍格沃兹之遗白金奖杯解锁方法。
霍格沃茨之遗共有46个奖杯，包括28个铜杯，15个银杯，2个金杯和1个白金杯。
易遗漏奖杯：4个。【镇子里的秘密】，【傲罗的学徒】，【墓园里的格兰芬多】，【睿智的猫头鹰】。这4个奖杯要求以不同学院的身份找到地图密室，因为只能加入一个学院而且不能更换，因此这几个奖杯是互斥的，主线流程中只能解锁其中一个，想解锁其他几个只能开新档去刷(每个奖杯额外耗时2小时左右)。
白金杯获取路线
1)通关游戏+对每种敌人使用古代魔法。
首先需要通关游戏。大部分收集品和支线任务到了游戏后期才能拿到/完成(因为需要特定咒语)。
注：古代魔法将在主线任务“欢迎来到霍格莫德“期间解锁，每次遇到新种类的敌人时，一定要按L1+R1对其使用古代魔法。对69种敌人中的34种使用古代魔法就可以解锁奖杯成就【收尾工作】。
2)解锁全部咒语(作业)+完成全部支线任务+升级开锁能力。
通关主线之后如果还有未解锁的咒语，就去做相关的支线和作业。游戏内一共有57个支线任务
部分谜题涉及到开锁，而开锁需要用到咒语【阿拉霍洞开】，这个咒语是有等级的，需要收集隐形兽雕像才能提升咒语等级，之后遇到2级锁和3级锁就能打开了。
3)寻找收集要素。
603个收藏品(包括10个工具，69种敌人，89件服装，150个原形立现书页，13只野兽，75个特质，42个魔杖握柄，140种变幻，16种原料，13个扫帚)。
83个飞路之焰。
95个梅林的试炼。
32个气球挑战(160个气球)。
33个隐形兽雕像。
5个石冢地牢。
12个需要繁殖的野兽。
8个需要种植的植物。
6种需要调制的魔药。
150个实战指南书页(可以只收集到100个即可)。
15个天文台。
20个着陆平台。
20个古代魔法热点。
18个恶名敌人。
24个挑战。
16个巧妙钥匙。
4)以各个学院的身份找到地图密室(开新档3次来刷)。
找到所有收集要素之后，最后应该就剩下3个与地图密室相关的奖杯了。由于不能更换学院，因此通关之后只能开一个新档，在分院仪式上进入另一个学院并找到地图密室，直到以斯莱特林、赫奇帕奇、格兰芬多和拉文克劳的身份找到地图密室并解锁4个奖杯。
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