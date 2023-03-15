霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚在哪获得 气球组的挑战怎么做

2023-03-16 09:09:34 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚是游戏中的扫帚之一，这个扫帚外观非常不错，但是需要玩家完成前置条件才能解锁，那么霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚怎么获得，一起来看看吧。

霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚获取方法

霍格沃茨之遗中的亮闪闪扫帚是游戏里长得非常帅的一把扫帚，而想要获得这把扫帚的话可以去地图上找挑战。

戳破所有气球组的挑战就可以得到闪亮亮扫帚，全图内一共有32个气球挑战，一共有160个气球在天上。气球都飘在天上，因此只有拿到飞天扫帚之后才能开始气球挑战，飞的时候连续戳破几个气球即可。

注：大地图缩放至最小可以看每个地区剩余的未完成试炼。

霍格沃兹遗产是一个开放世界的单人动作RPG游戏，该游戏背景设置于19世纪(1800s)的巫师世界中。霍格沃兹遗产会让玩家们在霍格沃兹魔法学校中体验前所未有的学生生活，因为这是一段从未被提起过的故事，玩家将踏上探索巫师世界隐藏真相的危险旅程。