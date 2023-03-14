霍格沃兹之遗藏经楼书页怎么获得 书房的阴影下怎么触发

森林之子田径服是游戏中的装备之一，穿上后能够获得一定的加成，玩家也可以把田径服给npc穿，那么森林之子田径服给谁好，一起来看看吧。森林之子田径服作用田径服拿到之后，这时就会给三条腿的女野人穿，所以在后期的背包里面是找不到田径服的。用处：1、首先是穿衣服可以给她取暖的。2、其次就是耐力的消耗是会受到影

2023-03-10 | 0