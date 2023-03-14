生化危机4重制版电锯狂模式怎么解锁 电锯狂难度指令怎么输入

2023-03-15 09:08:09 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机4重制版电锯狂模式是游戏中的一个隐藏难度，这个难度下的敌人血量和伤害都非常高，并且电锯boss上来就处于狂暴状态，非常难打，那么生化危机4重制版电锯狂模式怎么触发，一起来看看吧。

生化危机4重制版电锯狂模式触发方法

生化危机4重制版试玩包含了一个名为电锯狂模式的隐藏难度，在该难度下玩家只有一条命，并且敌人都会更强。目前网友已经总结出了稳定的触发方式，以XBOX手柄为例，流程为：进入游戏-点击「开始游戏」-在该界面下「持续按住LB+RB」-同时「依次按下：上-左-下-右-X-Y-B-A-A」，便可进入该模式。