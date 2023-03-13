森林之子激光瞄准器怎么安装 激光瞄准器在哪获得

2023-03-14 09:15:15 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子激光瞄准器是游戏中的道具之一，玩家能安装在远程武器上帮助自己射击，那么森林之子激光瞄准器怎么使用，一起来看看吧。

森林之子激光瞄准器使用方法

森林之子中的激光瞄准器是游戏里非常好用的辅助装备，可以装在手枪和霰弹枪上。

1)想要用激光瞄准器的话首先需要找到对应枪械的枪轨，只有有了枪轨，激光瞄准器才能装上。

2)在没有导轨附件的情况下，您不能将激光瞄准器连接到手枪或霰弹枪上。

3)可以在森林的西侧找到手枪导轨，而搜索霰弹枪导轨将带您到东南部。

4)将导轨连接到您的武器后，您可以将激光瞄准器与其结合使用，激光瞄准器提高了武器的整体目标。

获取激光瞄准器的位置

1)激光瞄准器不在露天，而是在地堡内。 要访问它，您需要挖地。 为此，您需要先获得铲子。

2)该项目允许您挖掘和访问隐藏的位置和项目。

3)到达地点后，您必须进入高尔夫球车之间。 您需要在出现铲子图标的地方进行挖掘。

4)完成后，您可以进入掩体，里面有激光瞄准器附件。 抓住它，离开掩体。确保在离开之前抢劫周围的物品。