森林之子激光瞄准器怎么安装 激光瞄准器在哪获得

森林之子激光瞄准器是游戏中的道具之一，玩家能安装在远程武器上帮助自己射击，那么森林之子激光瞄准器怎么使用，一起来看看吧。
森林之子中的激光瞄准器是游戏里非常好用的辅助装备，可以装在手枪和霰弹枪上。
1)想要用激光瞄准器的话首先需要找到对应枪械的枪轨，只有有了枪轨，激光瞄准器才能装上。
2)在没有导轨附件的情况下，您不能将激光瞄准器连接到手枪或霰弹枪上。
3)可以在森林的西侧找到手枪导轨，而搜索霰弹枪导轨将带您到东南部。
4)将导轨连接到您的武器后，您可以将激光瞄准器与其结合使用，激光瞄准器提高了武器的整体目标。
获取激光瞄准器的位置
1)激光瞄准器不在露天，而是在地堡内。 要访问它，您需要挖地。 为此，您需要先获得铲子。
2)该项目允许您挖掘和访问隐藏的位置和项目。
3)到达地点后，您必须进入高尔夫球车之间。 您需要在出现铲子图标的地方进行挖掘。
4)完成后，您可以进入掩体，里面有激光瞄准器附件。 抓住它，离开掩体。确保在离开之前抢劫周围的物品。
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