卧龙苍天陨落负重等级有什么用 负重高了会怎么样

卧龙苍天陨落负重是游戏中的系统之一，玩家在战斗中能够获得大量的装备道具，放在背包中会叠加负重，那么卧龙苍天陨落高负重怎么办，一起来看看吧。
在卧龙苍天陨落中，负重等级是游戏中一个很重要的属性。根据玩家当前的装备重量会分为ABCD四个等级，玩家可以通过提升土德来增加负重。
当玩家攻击、使用奇术和绝技时都会消耗气势。
负重消耗介绍
A：负重是1倍消耗
B：负重1.25倍消耗
C：负重1.75倍消耗
D：负重3.75倍消耗
而其他行动，如防御、闪避、化解和弹反都不会因为负重等级而变化。
唯一需要注意的是D负重状态下玩家无法化解和弹反，只能使用闪避。
建议玩家选择B负重或者C负重，A负重意味着玩家的护甲太低，很容易被打死。
D负重则无法化解和弹反，必然会硬吃Boss伤害，因此建议选择B负重或者C负重。
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