霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔任务怎么做 头盔在哪里

2023-03-14 09:09:47 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔是游戏中的一个支线任务，这个任务需要玩家完成谜题找到头盔才能完成，那么霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔任务怎么完成，一起来看看吧。

霍格沃兹之遗乌尔特科特头盔任务攻略

这个主线需要前往霍格莫德的三把扫帚酒吧，向希罗纳询问之前那位妖精的事情。

下一步前往猪头酒吧找到罗德高克，表明来意后罗德高克愿意协助主角调查兰洛克的计划。

跟随罗德高克来到女巫之墓，取回他所需要的头盔。

在墓穴中会遇到飞蛾谜题，用荧光咒引导飞前往指定位置。

路上遇到的搬开铁门可以用飞来咒或“统统飞走”打开。

沿路还会遇到新怪物“阴尸”，用火焰系咒语使其处于燃烧状态才能用其他咒语对其造成伤害。

来到一个有蝴蝶装置的区域，先找两只蝴蝶放在装置上将其启动，然后站在场景靠东侧的方形石砖上，对蝴蝶装置释放“统统飞走”使其转动使方形石砖升起。

在高处的房间中找到第四只蝴蝶。

继续前进来到一个中间悬挂重物的房间，对挂钩释放“统统飞走可将其破坏”，杂物砸落后出现一个大坑。

跳下大坑然后来到一个有二层平台的场景，把杂兵先解决点然后开始解密，场景内共有5只蝴蝶，一层三只、二层两只，用两只蝴蝶启动机关。

将第三只放到靠近二层平台旁的支架上，然后转动装置前往二层，在平台边缘用荧光咒引来第三只蝴蝶放在门上，再将二层剩余两只蝴蝶也引来打开大门。

在最后的墓穴中找到火灰蛇党的尸体。

离开墓穴，将墓穴里的情况告诉罗德高克。

前往指定地点的火灰蛇营地，清理营地后取回头盔。

回去将头盔交给罗德高克。