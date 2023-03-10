霍格沃兹之遗亡灵之驹任务怎么做 怎么培育夜骐

2023-03-13 09:29:56 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃兹之遗亡灵之驹是游戏中的支线任务，这个任务需要玩家培养夜骐才能完成，完成后即可获得奖励。那么霍格沃兹之遗亡灵之驹任务怎么完成，一起来看看吧。

霍格沃兹之遗亡灵之驹任务攻略

完成第二个试炼后解锁，需要完成迪科之前的宠物任务，去有求必应屋和迪科交谈，他请你帮忙孵化魔法兽，这也是游戏内置挑战的一个项目。

抓两只夜骐回来，需要一公一母，预购奖励的葬姬正好是母，也可以用，注意潜行靠近，冰冻后抓。

然后去霍格莫德巨著与卷轴买繁殖圈配方。

回去找迪科，出现新的区域，进去后变幻出繁殖圈。

互动选择夜骐繁殖就行了，需要30分钟，可以去做其它事情，生出来了会有任务更新提示。

生出来后前去喂食、打理小家伙，收集材料后就能找迪科完成任务了。