森林之子近战怎么防反 近战怎么打硬直

2023-03-13 09:29:17 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子近战是游戏中的战都系统，玩家能够使用多种武器近身攻击野人，其中进展防御反击是游戏中非常实用的打法，下面就为大家分享森林之子近战防反攻略。

森林之子近战防反攻略

近战最安全的方法是弹反

抛开远程的枪械和弓箭啥的不谈，这代近战是很强力的，蓄力不罚站和断肢秒杀使得力量等级上来以后近战的击杀效率相当恐怖(现在消防斧重击一下一个，还是hard难度)但是近战的问题在于敌人出招不慢。

现在大伙主流打法是靠人物没有惯性般的鬼畜机动能力蓄力结束一瞬间靠近敌人打硬直，但是有时候即使时间卡的很准在靠近砍下去的瞬间会同时打中和被打，特别是打猴子的时候，他一抬手就是攻击判定。

而且后期出的有护甲的野人也容易打不出硬直，然后你砍完就会立马被打。于是我就在大量挨揍后发现打近战只有三个时候能绝对。

安全出招

1.你成功弹反之后(大硬直还加伤害)

2.重击击中防御的野人(跟弹反一样的硬直但不加伤害)

3.敌人飞扑攻击完(小硬直 最好轻击打一下看出不出硬直选择继不继续打)

需要注意的是，带甲野人在非飞扑攻击的轻击打空之后如果你没打出硬直还是会被揍。

综上，打带甲野人最稳定，最安全(前提是弹熟练)的方法就是弹反，可以保证你在弹完之后一刀砍死或把护甲全部砍掉，之后就任人宰割了，所以为什么不用复合弓呢?

至于弹反的方法，最好是主动接近野人(别太靠近，会被短刺抽脸)吸引他出三连击，后退躲前两次，弹第三次，这是最简单的，或者靠近之后看见他抬手就右键。