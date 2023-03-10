卧龙苍天陨落哪里刷装备快 幸运怎么提升

2023-03-13 09:08:00 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落游戏中有大量的武器装备可以使用，玩家能够刷取高星级装备来提升自己的实力，那么卧龙苍天陨落装备在哪里刷，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落刷装备攻略

6-1横刀望白马，打完双boss后进入陵墓，第一个旗子后面有条走廊，里面两个兵马俑，右边靠里那个兵马俑爆率比守旗精英怪还高，但是它是会刷新的，刷一躺也就十秒，我才刷二十分钟就十几件五星。

刷的时候记得洗点，木99，用天雷术，装备洗出雷攻力和雷伤害，两发就死。

刷猴太慢了，算上读盘怎么也得1分钟以上，三件装备，这个只要推图推到这，就能十秒一趟，也是三件装备，而且我觉得这个爆率高多了。

最好去左慈那换个锤子，有装备掉落率a，加上应龙的a就是a+了。

石头人池子里有弓挺不错的，猴子的好处是pc能写个鼠标宏或者jio本睡觉挂机。

具体池子要看你获得的装备，理论上刷装备最好是别打支线，也别刷武将等级拿武将套，这样武将套就不会进池子，出的基本都是恩宠装备。

刷的时候可以招两个武将刷刷情义等级，满了当我没说。

翩然为谁舞这关通关获得优倡套，优倡身腿自带幸运，头手去铁匠那洗幸运，饰品用铜琼自带幸运，没有就去熊猫那换，远程武器也能洗幸运，我幸运目前是226。