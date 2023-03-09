森林之子防御墙怎么造 防御墙尖刺怎么砍

森林之子是一款开放世界生存游戏，游戏中玩家能够建造庇护所生存，还可以建在防御墙来抵御敌人的进攻，下面就为大家分享森林之子防御墙建造方法。
建造方法：
1、首先玩家需要使用原木对着地右键，将其切换成竖直。
2、接着在插第二根的时候，会有条白色虚线，出现虚线的地方放木头即可。
3、在放好木头之后，拿起斧头对准上部砍，就可以将木材劈尖。
注意事项：
1:防御墙如果不削尖是会被野人翻进来的。
2:目前没有可以上锁的门，可以选择不造门直接拆墙进入。
3:不推荐造树屋会被凯文砍掉最下面的树。
4:可以用滑索枪来运木头。
5:可以把结构损害关了这样就不会拆墙了。
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