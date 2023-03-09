森林之子田径服有什么效果 田径服给谁用

2023-03-10 09:10:21 来源：互联网 编辑：佚名

森林之子田径服是游戏中的装备之一，穿上后能够获得一定的加成，玩家也可以把田径服给npc穿，那么森林之子田径服给谁好，一起来看看吧。

森林之子田径服作用

田径服拿到之后，这时就会给三条腿的女野人穿，所以在后期的背包里面是找不到田径服的。

用处：

1、首先是穿衣服可以给她取暖的。

2、其次就是耐力的消耗是会受到影响的。

3、还有一个就是防水度了这是可以影响它的理智的。