卧龙苍天陨落大刀腾蛟流怎么玩 大刀腾蛟流怎么加点

2023-03-09 09:14:21 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落大刀腾蛟流是游戏中的玩法之一，这个套路需要玩家搭配装备合理加点，那么卧龙苍天陨落大刀腾蛟流怎么搭配装备，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落大刀腾蛟流玩法

血满的时候就狂开技攀敌人狂砍，最后绝脉回气继续开技才是最标准玩法

腾蛟起凤——关刀的独有技

发招速度极快，发招后砍中敌人会踩飞一次，且只要还有气势可以不停使用

更棒的是飞上去时，敌人的地面攻击是打不中你的，面对于飞行类的敌人或巨型敌人很有效，尤其是那种超大型敌人整个打上去攀的高度可以摔死自己。

玩起来真的很像魔物猎人操虫棍。

明明是归类重武器再有着腾蛟起凤的技能产生整个质变，可以有着不输给长剑攻速，一刀的伤害量约为普刀的2倍。

我装的是关羽全套装且只点木德3点，其他全土下去。

绝招消耗倍率为97.9%(关羽服套装效果-2.1%)

实测满气状态可砍8刀

0气状态可砍4刀

8刀即为普刀的16刀

这数字16是不是很眼熟?

人家拿双刀，我们拿关刀也可以!