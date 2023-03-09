卧龙苍天陨落仓库怎么使用 怎么拿仓库的东西

2023-03-09 09:11:16 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落仓库是游戏中的玩法之一，玩家 能够将自己身上的装备道具放在仓库中保管，那么卧龙苍天陨落仓库在哪，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落仓库使用方法

仓库在铁匠那，就在天柱山左慈的家附近，你点物品有个选项是存仓库，然后右上角有个提示按方块切换到仓库界面。

如果找不到武器的话，可能就在仓库那里了。

小提示：仓库不会自动补充，如果用完了就只能拜棋买辎重，买多了送回仓库。而你想要调出仓库里的道具，你就必须飞回天柱山，从铁匠那里一样一样搬。