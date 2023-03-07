卧龙苍天陨落士气等级有什么用 士气最高等级是多少

2023-03-08 09:13:52 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落士气是游戏中的玩法之一，玩家的是士气越高造成的伤害也会大，那么卧龙苍天陨落士气士气怎么提升，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落士气机制介绍

1.士气可以通过每次进地图都会重置，分为大旗子牙旗和小旗子旌旗，一周目目前除了第一关为10上限以外，其他图旗子找满是20士气等级，关底BOSS也是20等级。二周目目前看来BOSS会比旗子的总士气等级高5级。

2.如果再推图过程中可以通过遇到怪的士气等级来判断是不是走错路了。

3.比如江东有一关，进门自己5士气等级，守旗精英15，旁边楼上5个远程小怪，死一次跑图还贼远。如果遇到等级过高的怪，可以绕开看看是由有其他道路。