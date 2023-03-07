卧龙苍天陨落囚徒遗书怎么获得 囚徒遗书在哪

森林之子游戏中玩家能使用图纸建造各种建筑，很多玩家打算在水上建造但是不知道怎么打地基，下面就为大家分享森林之子水上建造方法。森林之子水上建造方法先给大家在这边的地基就是在水上面，不用担心非要在冬天结冰的时候才能够在水面上建造地基。将一根木头先放在这里，玩家也可以不放这也是可以的，只不过一会需要拿来造

2023-03-03 | 0