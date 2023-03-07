卧龙苍天陨落腾蛇是什么 腾蛇共鸣有什么用

2023-03-08 09:08:08 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落腾蛇是游戏中的神兽之一，这个神兽召唤后能够触发共鸣效果，那么卧龙苍天陨落腾蛇有什么用，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落腾蛇作用介绍

1.腾蛇是拥有飞行能力的大蛇，在五行中属金行。

2.腾蛇虽无足无翼，却能如龙一般遨游于天际，因此有说法认为腾蛇其实是龙的成长过程之一。

3.此外，也有人将其视为玄武的分身。

4.腾蛇在中国象征着勤奋，也曾被荀子与曹操写入其论著与诗词中，用以比喻即使是才能平凡之人，只要做事专心一志，最终必能取得成功。