卧龙苍天陨落红光是什么 红光怎么破解

2023-03-06 09:21:31 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落红光是游戏中的一个招式系统，敌人身上出现红光后需要玩家及时作出反应，那么卧龙苍天陨落红光怎么化解，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落红光化解方法

防御状态下可以化解，建议只在防御下化解，即便失败也只是掉一些气势槽，像极了只狼的抖刀术。普通攻击需要对出招比较熟悉化解的会比较舒服，小怪能直接砍死就别化了。

还有第一关老虎绝望5连抓，一般人大概化不完，防御状态下化2下，化解会恢复一些气势，避免一直防御被拍硬然后一个下扑带走。

红光，游戏中称为敌方杀招，中招会降低士气，无法防御，可以理解为重攻击。

红光分为两段，第一段攻击角色身体发光，第二段攻击角色部位发光，但其实是白给之光，化解红光可以极大程度降低对方气势槽，气势槽清空就可以直接绝脉(处决)打出成吨的伤害，绝脉是BOSS战最主要的输出方式。

关于化解红光的心得

1.敌人身体开始发出红光，意思是告诉你我要出招了，把手指头放在化解键上。

2.攻击部位发出红光，这时候才是化解的正确时机。

例如人形怪第二次发光通常为武器发出红光。

妖怪则为攻击部位发出红光，比如猴子的双腿突刺，野猪突刺红光的獠牙下扑的下肚皮。

另外如果是有突进距离的红光，需要延迟一些时间，等到攻击到面前时再化解，因为攻击部位发光到攻击到角色有一定距离，提前化解会导致中招。

近距离只要确定攻击部位能打到你，看到攻击部位红光立即化解，另外可以通过向前键+化解键冲向对手主动化解。

化解面对不同对手都要有一些熟练度掌握，另外快慢刀和障眼法是真的阴间。

例如董卓的飞天下劈，第一次红光是在半空中，第二次才是才地上，第一下很难反到。还有诸葛亮的大火球，在头顶他会噌的一下变大变红，但是会延迟一下再下来。

化解转击，俗称紫电 切换武器同时化解攻击进行反击，化解时机大概相同，但是不同武器有不同动作。还有化解下劈的红光动作时目前没有用来反击，只有普通化解的动作，同时武器没有更换。自己本身手残，用的很少，个人觉得不是一个必要的东西。