卧龙苍天陨落虎符怎么使用 虎符怎么获得

2023-03-06 09:15:32 来源：互联网 编辑：佚名

卧龙苍天陨落虎符是游戏中的重要道具，玩家使用后能够召唤援军帮助玩家战斗，那么卧龙苍天陨落虎符怎么召唤武将，一起来看看吧。

卧龙苍天陨落虎符使用方法

武将相遇后，可以在牙旗援军里利用虎符可以召唤，杀怪后会增加情谊点数，到达最高10级后会赠与一套装备，在牙旗赠与里获取。

在特定剧情地图可以不消耗虎符进行召唤，其他地图需要消耗1个虎符。

如果地图内已经有2名援军，则再使用虎符会可以在任何情况下选择请离已经存在的援军。

如果推图某张地图已经指定了援军，你也可以虎符直接赶走。

虎符可以在主线中推图击杀怪物帮助其他玩家获得，求贤结束后获得，地图中偶尔拾取获得，基本是够用的。

好感度还可以使用情谊酒杯，1-10级需要5个可以直接冲满，成就点数获得可以领取，更多的是在地图中拾取。